Повідомлення про мінування 3 львівських бізнес-центрів виявилося неправдивим – поліція

У Львові повідомили про мінування трьох бізнес-центрів, однак правоохоронці не виявили там вибухівки, інформує прес-служба Національної поліції.

«На місцях подій працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та інші служби. З бізнес-центрів було евакуйовано близько 800 осіб. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглі території, вибухонебезпечних предметів не виявлено», – заявили в поліції.

У відомстві уточнили, що мова йде про бізнес-центри на вулицях Героїв УПА, Промисловій та Богдана Хмельницького.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років.