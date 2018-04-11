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11 Квітень 2018, Київ 20:23
Новини | Міжнародні

Міноборони Росії заявляє, що автобус із російськими журналістами обстріляли в Сирії

Автобус із російськими журналістами обстріляли в Сирії невідомі, повідомляє Міністерство оборони Росії.

За даними відомства, у результаті інциденту, що трапився в Східній Гуті, кореспондент телеканалу НТВ Олексій Івлєв, оператор телеканалу «Росія-1» Михайло Віткін та оператор телеканалу «Зірка» Владислав Додонов отримали легкі поранення ніг, але загрози їхньому життю немає.

У Міністерстві оборони зазначили, що постраждалих журналістів евакуюють до шпиталю.

Унаслідок збройного конфлікту, який триває в Сирії від 2011 року, загинули сотні тисяч людей.

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