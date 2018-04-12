Політика щодо Росії буде жорсткою – кандидат на посаду держсекретаря США

Директор ЦРУ Майк Помпео, якого президент США Дональд Трамп висунув на посаду держсекретаря, заявив, що має намір тримати більш жорсткий курс щодо Росії. Про це він має намір оголосити 12 квітня в Конгресі під час слухань щодо затвердження своєї кандидатури.

«Росія продовжує діяти агресивно внаслідок багаторічної м’якої політики щодо такої агресії. Тепере цьому настав край», – ідеться в поширеній перед слуханнями стенограмі виступу Помпео.

Трамп оголосив про намір призначити колишнього республіканського конгресмена Майка Помпео на посаду керівника зовнішньополітичного відомства 13 березня, коли американський лідер звільнив Рекса Тіллерсона з посади держсекретаря.