Росія може заборонити імпорт ліків зі США у відповідь на санкції – законопроект

У Росії голова нижньої палати парламенту, Державної думи, В'ячеслав Володін та голови фракцій внесли 13 квітня законопроект, який передбачає відповідь на нові санкції США, запроваджені 6 квітня.

Серед заходів, які планує запровадити Росія, є заборона на імпорт американських ліків, пояснив перший віце-спікер Держдуми Іван Мельников.

«Ідеться про лікарські засоби, ідеться про заборону участі в процедурі приватизації державного та муніципального майна. Ідеться про заборону або обмеження допуску технологічного обладнання та програмного забезпечення», – цитує Мельникова російська інформагенція «РИА Новости».

Статки 50 найбагатших росіян скоротилися майже на 12 мільярдів доларів на тлі падіння російського фондового ринку через нові санкції США проти Росії, пише «Форбс».

6 квітня влада США запровадила санкції стосовно наближених до Кремля російських бізнесменів і компаній, з якими вони пов’язані. Інвестори повинні позбутися їхніх акцій упродовж місяця.

Санкції означають, що компаніям в США заборонено працювати безпосередньо з компаніями зі списку, заборонено володіти їхніми акціями, банкам заборонено видавати їм кредити, а також проводити платежі, а активи олігархів у США можуть бути заарештовані. Мінфін США пояснив, що американські інвестори повинні продати акції компаній Олега Дерипаски до 7 травня, а до 5 червня мають бути анульовані всі контракти, укладені з компаніями зі списку.

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив уряду опрацювати питання підтримки російських компаній, які потрапили в новий список санкцій, а також розробити заходи щодо США у відповідь за ці дії.