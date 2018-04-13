«Укроборонпром» погрожує журналістам судом через публікацію про зловживання в оборонній сфері

Державний концерн «Укроборонпром» вирішив звернутися до суду через публікацію видання «Новое время» щодо зловживань в оборонній сфері.

«Вважаємо публікацію «Новое Время» диверсією проти обороноздатності держави. Вона завдає репутаційних збитків Концерну і нашим міжнародним партнерам. Тому прийнято рішення у судовому порядку захистити інтереси концерну», – йдеться у заяві концерну.

Раніше сьогодні головний редактор журналу «Новое время» Віталій Сич заявив про тиск після публікації розслідування, фігурантами якого є народний депутат Сергій Пашинський і заступник голови РНБО Олег Гладковський.

«Лякає, що ховаючись за секретністю державного оборонного замовлення, схемщики ще й тиснуть на пресу. Лякають судами, ще невідомо чим. Я не перший пишу про корупцію в оборонному секторі. І впевнений, про це ще писатимуть та писатимуть», – зазначив автор розслідування Іван Верстюк.

Гладковський ще не коментував цю заяву Віталія Сича.

11 квітня видання «Цензор.нет» опублікувало статтю Пашинського, який заявив про підготовку позову до суду на видання «Новое время». Крім того, він пообіцяв звернутися до відомих українських громадських організацій, які займаються моніторингом діяльності ЗМІ та журналістської етики, з проханням дати оцінку таким діям видання «Новое время» та журналіста Івана Верстюка.

Сьогодні народний депутат Сергій Пашинський, коментуючи заяви про погрози, закликав головного редактора видання Віталія Сича звертатися до правоохоронців. Крім того, Пашинський заявив, що стаття в журналі «Новое время» – не як атака на нього, а «атака на спроби України підвищити обороноздатність армії»