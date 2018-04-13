Чубаров назвав Москаля «маргінальним незнавцем» після його заяви про втрату Криму

Голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль є «маргінальним незнавцем», заявив Радіо Свобода голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров. Так він прокоментував слова очільника Закарпаття, на думку якого «Росія зі своїми «зеленими чоловічками» не напала б на Крим, якби кримські татари були єдиними».

«Є люди, які в певних сферах є професіоналами, але в більшості інших сфер вони є просто «маргінальними незнавцями», – сказав Чубаров.

За його словами, «намагання сказати, що кримські татари були розколоті за якоюсь релігійною ознакою чи іншими ознаками – це просто маячня».

«Надати належне треба кримським татарам, які єдині масово, публічно й зорганізовано з перших хвилин вторгнення виходили на вулиці, на майдани. До них приєдналися етнічні українці. Ми тримали той спротив проти росіян і дуже очікували, що тисячі таких професіоналів, як Москаль, колишні міліціонери, КДБшники, СБУшники, що вони допоможуть Криму, але цього не сталося», – заявив Чубаров.

Під час чату на порталі «Главред» Москаль сказав, що «єдність кримських татар, яких ми вважали запорукою стабільності, яка не дозволить нікому захопити Крим, була розколота російськими спецслужбами».

«І так російські спецслужби «вбили двох зайців». І Крим забрали, і прихильників «Хізб ут-Тахрір» тепер пачками забирають з Криму як прихильників терористичної організації, хоча, по суті, саме вони стали «троянським конем» російського плану по захопленню Криму», – вважає посадовець.

У період з 1997 до 2000 року Москаль був начальником управління МВС України в Криму, а з 2006 до 2007-го працював представником президента України на півострові.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об'єднань, названих «терористичними».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».