Волкер заявив, що відвідає Україну в середині травня

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер запланував наступну поїздку до України на середину травня. Про це дипломат повідомив кореспонденту української служби Радіо Свобода під час зустрічі із закордонними журналістами в Центрі міжнародної преси Держдепартаменту США.

«Ми ще опрацьовуємо дати, і все виглядає так, що це буде десь у середині травня. Я відвідаю ще й схід України, не тільки Київ», – сказав Волкер, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Дипломат планує обов’язково побувати в зоні бойових дій. Водночас він не готовий поки сказати, чи відвідає Росію і чи матиме будь-які переговори з російськими офіційними особами.

Востаннє Волкер відвідував Україну в січні. Наступний візит Волкера до цієї країни має стати сьомим за вісім місяців на посаді.

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Наприкінці березня спецпредставник заявив, що останній його контакт із росіянами був у січні цього року. За словами посадовця, після цього російська сторона жодного разу не виходила на контакт. Він переконаний, що завершення конфлікту залежить від бажання Росії припинити цю війну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.