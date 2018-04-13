Киянин намагався вивезти до Гонконгу 24 кілограми одногривневих купюр – ДФС

Киянин намагався переслати поштою до Гонконгу 24 кілограми одногривневих купюр, повідомляє Державна фіскальна служба України.

У ДФС заявили, що згідно з документами відправлення мало містити поліграфічні друкарські вироби, однак митники виявили 36 тисяч одногривневих банкнот. Усі гроші були розфасовані по банківських пачках по 100 купюр у кожній, зазначили фіскали.

У ДФС розповіли, що Всесвітня поштова конвенція забороняє пересилання в міжнародних поштових відправленнях грошових коштів без оголошеної цінності. Водночас українське законодавство дозволяє пересилати фізичним особам готівку за межі України в міжнародних поштових відправленнях лише з оголошеною цінністю, але у сумі, що не перевищує в еквіваленті 300 євро.