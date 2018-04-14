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14 Квітень 2018, Київ 15:40
Новини | Політика

Порошенко звільнив від податку організаторів фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року в Україні

Президент України Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким звільнив від сплати єдиного соціального внеску організаторів фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, які відбудуться в Україні.

Як повідомили у прес-службі глави держави, закон, ухвалений парламентом 22 березня 2018 року, спрямований «на забезпечення реалізації взятих зобов’язань щодо належного проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року».

Зокрема, до 1 червня передбачається звільнення від нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування представників або посадових осіб асоціацій – членів УЄФА; членів делегацій, що беруть участь у фінальних матчах, у тому числі членів команд, які здобули право на участь у фінальних матчах; фізичних осіб, акредитованих УЄФА (співробітників та тимчасових працівників, представників засобів масової інформації, партнерів УЄФА, представників спонсорів).

«Відповідні нарахування здійснюються за виконання робіт та/або надання послуг на території України або за її межами на період підготовки та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, зокрема, але не виключно, у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових, оплати проживання, забезпечення медичного страхування та/або страхування життя таким особам або третім особам на користь таких осіб, незалежно від їх участі у проведенні зазначених фінальних матчів», – зазначено у повідомленні.

Закон набирає чинності після його опублікування з наступного дня.

30 листопада президент України підписав указ «Про підготовку та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018».

Конгрес УЄФА у вересні надав Києву право приймати фінал Ліги чемпіонів 2018 року. Ідеться одразу про два поєдинки – матчі найкращих чоловічих і жіночих клубних команд Європи.

Федерація футболу України повідомила, що продаж квитків на фінал Ліги чемпіонів у Києві розпочнеться 15 березня. Хоча продаж квитків на жіночий фінал уже розпочався.

Фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 відбудеться на київському стадіоні «Динамо» імені Лобановського 24 травня.

А 26 травня на київському стадіоні «Олімпійський» відбудеться фінал чоловічої Ліги чемпіонів 2018 року.

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