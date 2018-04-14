Порошенко звільнив від податку організаторів фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року в Україні

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким звільнив від сплати єдиного соціального внеску організаторів фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, які відбудуться в Україні.

Як повідомили у прес-службі глави держави, закон, ухвалений парламентом 22 березня 2018 року, спрямований «на забезпечення реалізації взятих зобов’язань щодо належного проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року».

Зокрема, до 1 червня передбачається звільнення від нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування представників або посадових осіб асоціацій – членів УЄФА; членів делегацій, що беруть участь у фінальних матчах, у тому числі членів команд, які здобули право на участь у фінальних матчах; фізичних осіб, акредитованих УЄФА (співробітників та тимчасових працівників, представників засобів масової інформації, партнерів УЄФА, представників спонсорів).

«Відповідні нарахування здійснюються за виконання робіт та/або надання послуг на території України або за її межами на період підготовки та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, зокрема, але не виключно, у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових, оплати проживання, забезпечення медичного страхування та/або страхування життя таким особам або третім особам на користь таких осіб, незалежно від їх участі у проведенні зазначених фінальних матчів», – зазначено у повідомленні.

Закон набирає чинності після його опублікування з наступного дня.

30 листопада президент України підписав указ «Про підготовку та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018».

Конгрес УЄФА у вересні надав Києву право приймати фінал Ліги чемпіонів 2018 року. Ідеться одразу про два поєдинки – матчі найкращих чоловічих і жіночих клубних команд Європи.

Федерація футболу України повідомила, що продаж квитків на фінал Ліги чемпіонів у Києві розпочнеться 15 березня. Хоча продаж квитків на жіночий фінал уже розпочався.

Фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 відбудеться на київському стадіоні «Динамо» імені Лобановського 24 травня.

А 26 травня на київському стадіоні «Олімпійський» відбудеться фінал чоловічої Ліги чемпіонів 2018 року.