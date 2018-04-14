Україна має намір домовитися про безвіз із Колумбією – МЗС

Україна планує підписати угоду про безвізовий режим із Колумбією, повідомляє українське Міністерство закордонних справ.

За повідомленням, про це 13 квітня йшлося на зустрічі директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева з директором з консульських і міграційних питань МЗС Колумбії Лус Стелою Портілья і директором Департаменту Європи зовнішньополітичного відомства країни Хуаном Гільєрмо Кастро.

«Сторони констатували необхідність активізації зусиль, спрямованих на підписання ближчим часом двосторонньої угоди про скасування візових вимог для громадян України і Колумбії. Досягнуто домовленості про надання максимального сприяння завершенню відповідних формальностей», – йдеться в повідомленні МЗС.

Раніше цього тижня в МЗС повідомили, що домовилися про безвізовий режим із двома іншими державами Південної Америки – Уругваєм і Перу.

За даними оприлюдненого наприкінці жовтня 2017 року «глобального рейтингу паспортів», громадяни України можуть на короткий термін в’їжджати без попередньо оформлених дозволів до 120 країн світу.