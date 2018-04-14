Вісім єгипетських солдатів, 14 бойовиків загинули на Синаї

Вісім єгипетських солдатів і 14 бойовиків загинули внаслідок боїв у центральній частині Синайського півострова 14 квітня.

Як повідомили в армії, бойовики із поясами з вибухівкою і гранатами, напали на блокпост військових на світанку.

Четверо з них підірвалися, внаслідок чого, крім восьми загиблих солдатів, ще 15 були поранені.

Напад стався всього через кілька годин після того, як влада Єгипту продовжила надзвичайний стан у країні, запроваджений минулого року, і невдовзі після переобрання президентом країни Абделя Фаттаха ас-Сісі.

Ас-Сісі, колишній головнокомандувач армії, усунув єгипетського ісламістського президента Мухаммада Мурсі в 2013 році.