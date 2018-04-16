До 10 червня мешканці мають визначитися зі створенням ОСББ – Мінрегіон

Впровадження нової редакції закону про житлово-комунальні послуги має завершитися 10 червня цього року, повідомила Радіо Свобода керівник управління житлової політики регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Світлана Старцева. За її словами, до цього часу люди повинні визначитися зі створенням ОСББ чи іншої форми управління будинком.

«Мається на увазі розробка документів, за якими вже треба працювати. До 10 червня поточного року люди повинні визначитися на місцях: в будинках, зібратися на загальні збори і визначитися, яким чином вони будуть управляти своїм майном», – сказала Світлана Старцева в програмі «Свобода в Деталях» (спільний проект Радіо Свобода і Радіо НВ).

Якщо мешканці багатоквартирних будинків не визначаться самостійно, то далі органи місцевого самоврядування проведуть конкурс на кожен будинок. Для цього вони повинні оприлюднити стан будинків, їхню кількість, технічні характеристики. Ті керуючі компанії, які є на території і хочуть взяти участь в конкурсі, повинні запропонувати свою ціну для кожного окремого будинку, роз’яснює начальник управління житлової політики Мінрегіону.

«Цей процес досить складний сьогодні, не всі розуміють, як ці конкурси відбуваються по містах: цілими кварталами, лотами або окремими будинками. Я наголошую на одному: кожен будинок має свою характеристику, кожен будинок потребує певних витрат на його обслуговування і перші співвласники повинні визначитися якими чином і в наскільки комфортному житлі вони хочуть проживати», – зауважує Світлана Старцева.

Звичайні ЖЕКи, які є підприємствами комунальної власності, після 10 червня будуть пропонувати свої послуги на рівні з усіма іншими компаніями – учасниками ринку. Якщо на їхні послуги не буде попиту, то їм доведеться реорганізуватись, додає представник Мінрегіону.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про житлово-комунальні послуги» у листопаді 2017 року. Як вказала тоді заступниця голови парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Альона Бабак, закон спрямований на демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг і передбачає прозорий поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати власне за послуги з управління.