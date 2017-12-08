Укладати договори з управління будинками можна буде вже з червня – Бабак

Новий закон про послуги житлово-комунального господарства має дати мешканцям право обирати, кому і в який спосіб вони хочуть довірити керувати своїми будинками, впевнена народна депутатка Альона Бабак. Хоча формально закон набуде чинності вже з початку 2018 року, укладати договори з управителями українці зможуть тільки після того, як Кабінет міністрів остаточну форму договору. Тим часом колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко застерігає: закон хоч і правильний по суті, та не захистить мешканців від недобросовісних постачальників.

Із 1 січня остаточно ліквідують ЖЕКи, тож українці мають подбати про формування громади власників будинку і обрати модель постачання комунальних послуг, зауважив в коментарі Радіо Свобода провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко. Експерт радить жителям брати ініціативу в свої руки, щоб за замовчуванням не отримати управлінську структуру, яка, швидше за все, буде складатися з колишніх працівників ЖЕКів.

На думку експерта, подібні реформи варто було б впроваджувати поступово, щоб підготувати населення.

Є будинки нові, де давно існують ОСББ. У старих будинках самоорганізацією займатися буде дуже важко

«Є будинки нові, де вже давно нові форми існують – ОСББ і так далі, там власники мають певні статки і нормально сплачують за житло. А є ж будинки, де за 50% пенсіонерів. У старих будинках самоорганізацією займатися буде дуже важко, оскільки все це тепер створювати треба: реєструватися, юридичні послуги сплачувати».

Дяченко вважає, що перехідний період дозволив би мешканцям адаптуватись до змін, а владі за необхідності надати їм методичну та фінансову допомогу в цьому.

Народна депутатка від «Самопомочі» та заступниця голови парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Альона Бабак пояснює, що закон врегульовує відносини між надавачами та споживачами послуг, відповідно до тих змін, які вже внесені в законодавство. Наприклад, в закони про ринок природного газу, ринок електроенергетики тощо.

Новий документ, за її словами, надасть українцям право самостійно обирати, в який спосіб управляти власним будинком.

Закон не нав’язує жодної моделі по укладанню споживачами будинку договорів з монополістами

«Закон не нав’язує жодної моделі по укладанню споживачами будинку договорів з монополістами, такими як водоканали, теплоенерго, компанії ввезення побутових відходів. Закон говорить про те, що тепер власники житла зможуть самостійно обрати, чи це буде індивідуальний договір, чи колективний договір, чи це буде колективний споживач», – сказала вона в ефірі «Ранкової Свободи».

Колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко відзначає позитивні риси нового закону: серед яких, на його думку, зафіксоване поняття «колективний споживач». На думку експерта, це логічно, адже багатоповерховий будинок є спільною власністю. Однак він вказує на проблеми в реалізації закону.

Передбачена приблизно така модель – монополіст говорить: якщо буде 10% боргу, відключу весь будинок і нічого ви зі мною не зробите

«Величезна проблема почнеться в реалізації цього закону, що ним передбачена приблизно така модель – на будинку з’являється якийсь будинковий прилад обліку, скажімо, по теплу, по воді, і монополіст, в принципі, далі говорить: я до вас підвів, передав вам товар за лічильником – тепло, воду, а ви далі самі розбирайтесь, де у вас втрати, які витрати, кому що доплатити, нараховувати чи ні. А я, якщо буде 10% боргу, умовно кажучи, відключу весь будинок і нічого ви зі мною не зробите», – описує Кучеренко.

При цьому, зазначає він, дієвої системи контролю та захисту споживача в таких випадках в Україні немає.

Альона Бабак коментує, що законодавча база реформи ще неготова – так, Міністерство регіонального розвитку, за її словами, повинно розробити підзаконні акти.

В червні – останній термін, коли ми повинні отримати типовий договір на управління

«Закон вимагає, щоб протягом шести місяців уряд розробив так звані типові договори на всі моделі відносин, які зазначені в законі, зокрема на типовий договір надання послуг із управління. Отже, в червні – це останній термін, коли ми повинні отримати від уряду типовий договір на управління», – анонсує депутатка.

Однак вона додає: необов’язково чекати червня, аби знайти компанію-управителя для свого будинку, з якою можна буде укласти договір, щойно вийде відповідна постанова Кабміну.

Ніякий конкурс не буде нав’язаний ніяким мером

«Це ідеологія реформи – що власник обирає. Ніякий конкурс не буде нав’язаний ніяким мером», – підкреслює вона.

Олексій Кучеренко, незважаючи на підтримку принципів, що лежать в основі закону про комунальні послуги, не приховує скепсису.

«Якби наші люди сьогодні були дійсно здатні самі собі обрати управителя, то вони б не обрали таких... не хочу ображати пані Альону, але взагалі всю Верховну Раду вони б не обрали в такому складі», – зауважує він. Крім того, на думку колишнього міністра, управителі не є панацеєю від недобросовісного надання послуг.

Ризики того, що з пастки комунальних шахраїв люди потраплять в пастку приватних шахраїв, величезні

«Молоді нові приватні компанії хочуть зайти на цей ринок. Це теоретично непогано, але ризики того, що з однієї пастки комунальних шахраїв люди потраплять в пастку приватних шахраїв, вони величезні», – впевнений Кучеренко.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі (окремих частин на каналі немає, тому даю лінк на весь ефір)