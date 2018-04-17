Путін «заплатить» за хімічну атаку у Сирії. ЄС вимагає розслідування – ранковий ефір Радіо Свобода

Порошенко пропонує переглянути «дружбу і співпрацю» з Росією

Путін «заплатить» за хімічну атаку у Сирії. ЄС вимагає розслідування

Сутички у Єревані. Майдану не буде, вважають експерти

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: радник міністра закордонних справ Тарас Качка та політтехнолог Дмитро Раїмов; експерт Інституту майбутнього Ілія Куса та директор «Ukrainian Politconsulting Group» Дмитро Разумков; директор вірменської служби Радіо Свобода Гарі Тамразян та експерт Інституту майбутнього Ігор Тишкевич.​