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17 Квітень 2018, Київ 07:31
Новини | Події

Путін «заплатить» за хімічну атаку у Сирії. ЄС вимагає розслідування – ранковий ефір Радіо Свобода

Порошенко пропонує переглянути «дружбу і співпрацю» з Росією

Путін «заплатить» за хімічну атаку у Сирії. ЄС вимагає розслідування

Сутички у Єревані. Майдану не буде, вважають експерти

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: радник міністра закордонних справ Тарас Качка та політтехнолог Дмитро Раїмов; експерт Інституту майбутнього Ілія Куса та директор «Ukrainian Politconsulting Group» Дмитро Разумков; директор вірменської служби Радіо Свобода Гарі Тамразян та експерт Інституту майбутнього Ігор Тишкевич.​

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