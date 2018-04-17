ЄС має активніше сприяти роботі з реалізації «Мінська» – єврокомісар

Європейці повинні особливо сприяти роботі «нормандського формату», щоб домогтися повного виконання Мінських угод, заявив єврокомісар з гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Христос Стиліанідес, відкриваючи дебати Європарламенту щодо Росії.

«У центрі всіх цих викликів, безумовно, є ситуація в Україні, де російська незаконна анексія Криму та дестабілізаційна діяльність на сході, тривають донині. Інші виклики включають позицію Росії щодо Сирії, а також діяльність з поширення дезінформації, втручання у внутрішні справи країн, створення гібридних загроз, шкідливу діяльність у кіберпросторі, а всередині Росії – скорочення простору для вираження незалежних політичних думок і діяльності громадянського суспільства, а також ослаблення захисту прав людини і верховенства права», – заявив Стиліанідес.

Єврокомісар наголосив, що ухвалені два роки тому п’ять принципів політики ЄС щодо Росії зберігають свою важливість, бо вони забезпечують збалансований підхід у відносинах Росії з європейською співдружністю. При цьому особливим принципом залишається вимога повного виконання «Мінська».

«Повне виконання Мінських угод залишається ключовим елементом для будь-яких змін у відносинах ЄС із Росією. Ми продовжимо підтримувати роботу в «нормандського форматі». Ми проаналізували, як Європейський союз міг би більше сприяти роботі, спрямованій на повне виконання Мінських угод. Головний акцент ми робимо на політичний вимір, але передбачаємо і низку конкретних кроків гуманітарного характеру, зокрема роботу з розмінування, підготовки до відновлення об’єктів Донбасу», – заявив Стиліанідес.

Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей і відкидає звинувачення в підтримці сепаратистів.

«Нормандським» називають створений іще 2014 року формат переговорів про врегулювання на окупованій частині сходу України у складі представників чотирьох держав: України, Росії, Німеччини і Франції.