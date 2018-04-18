Порошенко і помісна церква. Релігія чи політика – ранковий ефір Радіо Свобода

Порошенко і помісна церква. Релігія чи політика?

До в’язниці за гречку. Законодавча ініціатива Гройсмана

Рахунки Януковича. З чим не впоралося слідство?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: речник відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ (МП) Миколай Данилевич, архієпископ Чернігівський та Ніжинський, речник УПЦ КП Євстратій Зоря та релігієзнавець Дмитро Горєвой; координаторка виборчих програм Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська, адвокат Іван Ліберман та політтехнолог Петро Охотін; експерт «Реанімаційного пакету реформ» Маркіян Галабала, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик та керівник сайту «Тема» Олег Єльцов.