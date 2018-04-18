На Донеччині внаслідок обстрілу поранений чоловік 1940 року народження – поліція

Чоловік 1940 року народження отримав поранення внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомила прес-служба поліції Донеччини.

За словами правоохоронців, обстріл трапився в селищі Новгородське Донецької області. Чоловіка шпиталізували з кульовим пораненням руки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 258 («терористичний акт») Кримінального кодексу України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.