Правоохоронцям передали інформацію про недостовірні декларації 3 посадовців – НАЗК

Національне агентство України з питань запобігання корупції передало НАБУ, ГПУ та поліції інформацію про недостовірні декларації трьох посадовці, повідомила прес-служба НАЗК.

В агентстві зазначили, що мова йде про декларації, подані суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Євгеном Літвіновим, заступником начальника управління – начальником відділу управління поліції охорони в Дніпропетровській області Вадимом Негодченком та депутатом Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області Іваном Стояновим.

У НАЗК заявили, що за результатом перевірки декларації Літвінова за 2015 рік встановлене відображення в ній недостовірних відомостей на загальну суму понад 927 тисяч гривень. Зокрема, за даними агентства, посадовець не зазначив відомості про квартиру в Донецькій області, яка належить йому на праві власності, вказав зайві відомості щодо земельної ділянки та житлового будинку, які не належать на праві власності його дружині, а також зазначив недостовірні відомості щодо виплачених йому доходів.

За інформацією НАЗК, поліцейський Негодченко при поданні декларації за 2016 рік не відобразив відомості про житловий будинок у Дніпрі, який належить йому на праві власності, та відомості про корпоративні права, що належать його дружині

Згідно з повідомленням, у декларації депутата Стоянова за 2016 рік встановлена недостовірність відомостей на загальну суму понад 446 тисяч гривень. Зокрема, він не відобразив інформацію про п’ять земельних ділянок на праві оренди, зазначив недостовірні відомості про вартість автомобіля та про отримані доходи.

Відповідно до статті 366-1 Кримінального кодексу України, декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів караються штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.