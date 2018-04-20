Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Квітень 2018, Київ 19:22
Новини | Події

«Укравтодор»: на дорозі варто впроваджувати «інтелектуальні системи управління»

Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак вважає, що на дорозі варто впроваджувати «інтелектуальні системи» управління, які дозволили б збільшити безпеку руху. Про це йдеться у заяві агентства після оголошення ініціативи щодо заборони жовтого сигналу світлофору.

«В Україні роботу усіх інтелектуальних систем управління на дорозі варто спрямувати на найголовнішу мету – безпеку усіх учасників дорожнього руху. Зі свого боку, ми зараз працюємо над цілим комплексом заходів, які, сподіваюся, невдовзі будуть упроваджені в життя», – сказав Новак.

В «Укравтодорі» додають, що впровадження інтелектуальних систем на дорозі зараз є одним із основних трендів на дорогах усіх країн світу.

Напередодні повідомлялося, що Кабмін доручив опрацювати питання щодо скасування жовтого сигналу світлофора та у разі необхідності винести його на засідання уряду.

Таку ініціативу оголосили після аварії в Кривому Розі 17 квітня, у якій загинули дев’ять людей, ще близько 20 постраждали.

У Міністерстві інфраструктури України наголосили, що зараз про заборону жовтого сигналу світлофору не йдеться, це питання на стадії вивчення.

Жовтий сигнал світлофору забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів, а жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух і інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу.

За перший квартал 2018 року на автошляхах України в ДТП загинули 529 людей, повідомив в ефірі Радіо Свобода радник глави МВС, голова громадської ради МВС Володимир Мартиненко. За його даними, у цьому році не було жодного випадку загибелі людей через невиконання сигналу світлофора. При цьому радник глави МВС стверджує, що до аварій дуже часто призводить поганий стан українських доріг.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG