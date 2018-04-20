«Укравтодор»: на дорозі варто впроваджувати «інтелектуальні системи управління»

Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак вважає, що на дорозі варто впроваджувати «інтелектуальні системи» управління, які дозволили б збільшити безпеку руху. Про це йдеться у заяві агентства після оголошення ініціативи щодо заборони жовтого сигналу світлофору.

«В Україні роботу усіх інтелектуальних систем управління на дорозі варто спрямувати на найголовнішу мету – безпеку усіх учасників дорожнього руху. Зі свого боку, ми зараз працюємо над цілим комплексом заходів, які, сподіваюся, невдовзі будуть упроваджені в життя», – сказав Новак.

В «Укравтодорі» додають, що впровадження інтелектуальних систем на дорозі зараз є одним із основних трендів на дорогах усіх країн світу.

Напередодні повідомлялося, що Кабмін доручив опрацювати питання щодо скасування жовтого сигналу світлофора та у разі необхідності винести його на засідання уряду.

Таку ініціативу оголосили після аварії в Кривому Розі 17 квітня, у якій загинули дев’ять людей, ще близько 20 постраждали.

У Міністерстві інфраструктури України наголосили, що зараз про заборону жовтого сигналу світлофору не йдеться, це питання на стадії вивчення.

Жовтий сигнал світлофору забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів, а жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух і інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу.

За перший квартал 2018 року на автошляхах України в ДТП загинули 529 людей, повідомив в ефірі Радіо Свобода радник глави МВС, голова громадської ради МВС Володимир Мартиненко. За його даними, у цьому році не було жодного випадку загибелі людей через невиконання сигналу світлофора. При цьому радник глави МВС стверджує, що до аварій дуже часто призводить поганий стан українських доріг.