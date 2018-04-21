МЗС Росії: офіційних повідомлень щодо позову Демпартії США поки не було

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що про позов Демократичної партії США дізналися зі ЗМІ, офіційних повідомлень поки не було.

«Дізналися з повідомлень ЗМІ…Офіційних повідомлень щодо цього МЗС Росії ні від кого не отримував, тому про характер наших дій говорити поки рано. Однак якщо інформація відповідає дійсності, то, схоже, йдеться про своєрідну спробу демократів виправдати свою поразку», – заявила представник МЗС Росії Марія Захарова.

Демократична партія США подала позов проти уряду Росії, інтернет-ресурсу Wikileaks і виборчого штабу Дональда Трампа, звинувативши їх у змові з метою впливу на результати президентських виборів 2016 року на користь Трампа.

Трамп неодноразово заперечував, що представники його кампанія змовилися з Росією. Москва також заперечувала втручання у вибори в США.

У січні минулого року розвідслужби США виступили зі спільною заявою про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на хід президентської виборчої кампанії 2016 року.

При цьому розслідування, куратором якого є спецпрокурор Роберт Мюллер, щодо можливого втручання Росії у президентські вибори і таємної змови між кампанією Трампа і Москвою поки що не встановило, чи вплинули дії Москви на результат виборів.