За добу один український військовий загинув – штаб

Один український військовий загинув, двоє зазнали поранень і ще двоє були травмовані протягом минулої доби, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

За даними штабу, вогонь вівся на всіх напрямках: всього зафіксовано 47 обстрілів українських опорних пунктів з боку сепаратистів.

Представники угруповання «ЛНР» натомість заявили про 4 обстріли їхніх позицій поблизу населених пунктів Первомайськ, Калиново-Борщевате і Жолобок за добу 21квітня. В угрупованні «ДНР» станом на 9 ранку зведень щодо бойових дій не публікували.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».