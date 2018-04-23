СБУ підтверджує обшуки у «Мотор Січі»

Служба безпеки України проводитьслідчі дії на ПАТ «Мотор Січ» у Запоріжжі. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Подробиці в СБУ пообіцяли надати пізніше у зв’язку з тим, що слідчі дії ще тривають.

У «Мотор Січі» обшуки коментувати відмовляються.

У липні минулого року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що стосовно підприємства «Мотор Січ» розслідують кілька кримінальних проваджень. «Одне з них веде Служба безпеки України, і воно зводиться до того, що велику частину акцій, які були раніше виведені на офшорні компанії, у власність передали в невстановленому законодавством порядку», – сказав Луценко.

Крім того, за його словами, Головне слідче управління ГПУ проводить перевірку ймовірного розкрадання державних коштів під час виконання підприємством державного оборонного замовлення.

ПАТ «Мотор Січ» – підприємство, яке займається розробкою, виробництвом та обслуговуванням авіаційних двигунів для літаків і вертольотів.