Український документальний фільм здобув приз на фестивалі у Швейцарії

Український документальний фільм «Тато – мамин брат» здобув приз на фестивалі у Швейцарії, повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

У Держкіно зазначили, що фільм режисера Вадима Ількова отримав приз як найбільш інноваційна стрічка міжнародного конкурсу фестивалю Visions du reel. На самому фестивалі 17 квітня відбулася світова прем’єра.

«Особливість Visions du reel в тому, що він поєднує у собі розвинену індустріальну платформу та кінопрограму, яка фокусується на авторському та експериментальному кіно. Цього року фестиваль досліджував нові форми кіно, які виникають на перетині ігрового та неігрового кінематографів», – розповіли в Держкіно.

В агентстві заявили, що «Тато – мамин брат» – це «портрет родини, яка маневрує між глибинами богемного життя та соціальним дном». Художник та співак Толік, його сестра Аня та племінниця Катя продираються крізь будні, «сповнені любові, пошуків себе, самотності та хвороби», повідомили в Держкіно.