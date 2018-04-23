Троє українських військових поранені на Донбасі – штаб

Троє українських військових поранені на Донбасі 23 квітня, повідомляє штаб української воєнної операції в регіоні.

За інформацією штабу, від початку доби й до 18:00 підтримувані Росією бойовики здійснили 25 обстрілів.

«На Луганському напрямку двічі із заборонених 120-міліметрових мінометів та гранатометів бойовики відкривали вогонь по наших укріпленнях поблизу Троїцького, а з мінометів калібру 82 міліметрів – у районі Попасної й тричі – під Новоолександрівкою. Крім цього, під ворожі обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Новозванівки», – заявили в штабі.

Згідно з повідомленням, на донецькому напрямку бойовики застосували 120-міліметрові міномети по українських позиціях біля Водяного.

«З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по захисниках, Верхньоторецького, Водяного та Гнутового. Також великокаліберні кулемети агресор застосував по наших опорних пунктах в районі Павлополя, а стрілецьку зброю – під Талаківкою, Лебединським, Невельським, Мар’їнкою, Павлополем та поблизу Шахти «Бутівка», – зазначили українські військові.

Бойовики «ДНР» і «ЛНР» наразі не повідомляють про обстріли з боку української армії.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.