На трьох журналістів Радіо Свобода напали за час протестів у Вірменії

На трьох журналістів вірменської служби Радіо Свобода (Радіо Азатутюн) напали за час антиурядових протестів у Вірменії, які закінчилися відставкою прем’єр-міністра країни Сержа Сарґсяна.

«Напади на журналістів під час виконання їхніх обов’язків неприйнятні. Особливо турбує той факт, що поліція була серед винуватців чи підбурювачів. Ми закликаємо до швидких та належних заходів для притягнення їх до відповідальності», – заяви президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Том Кент.

21 квітня поліція побила продюсера програми «Азатутюн ТБ» Анатолія Єгіазаряна. За повідомленням вірменської служби Радіо Свобода, інцидент стався тоді, коли журналіст спробував зняти на телефон, як близько 50 поліцейських намагалися силою розігнати демонстрацію автомобілістів, які блокували площу. Помітивши, що їх дії знімають, шість або сім поліцейських напали на Єгіазаряна. Поліцейські кинули його на землю і били ногами і руками, зокрема, у зону спини і живота. За словами продюсера, на нього напали, незважаючи на те, що він показав прес-карту РВЄ/РС та повторював назву свого засобу масової інформації.

Того ж дня журналістку Арус Акопян атакували люди в цивільному одязі. За її словами, співробітники поліції, які були присутні на місці інциденту, не зробили нічого, щоб запобігти насиллю.

22 квітня кореспондентка вірменської служби Радіо Свобода Наіра Булгадарян повідомила про пошкодження знімальної техніки силовиком у масці. Як зазначає журналістка, на запитання, чому так відбулося, заступник начальника поліції Єревана Валерій Осипян заявив: «Покажіть мені його – ми його покараємо».

23 квітня прем’єр-міністр Вірменії Серж Сарґсян заявив про свою відставку. Рішення з’явилося на тлі 11-денних масових протестів проти його призначення головою уряду.

Перед закінченням президентських повноважень Сержа Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.