Данського винахідника засудили довічно за вбивство журналістки Кім Валль

Суд у Копенгагені засудив данського винахідника Петера Мадсена до довічного ув’язнення в справі про вбивство шведської журналістки Кім Валль на підводному човні.

Судді заявили, що Мадсен не надав пояснень, які «заслуговують довіри».

Сам винахідник стверджував, що Валль випадково загинула на підводному човні, коли він був на верхній палубі під час екскурсії. Водночас він визнав, що розчленував її тіло і викинув останки в море.

У січні данські слідчі висунули остаточне звинувачення винахідникові Петеру Мадсену у вбивстві шведської журналістки Кім Валль, насильницьких діях сексуального характеру (з обтяжувальними обставинами) і розчленуванні. Слідчі заявляють, що Мадсен спланував убивство, ймовірно, перерізавши горло журналістці або задушивши її.

Жіноче тіло без голови виявили 21 серпня 2017 року поблизу Копенгагена. Його ідентифікували як останки зниклої шведської журналістки Кім Валль. Тіло виявили приблизно за 50 кілометрів на південь від данської столиці, і поліція сказала, що тіло було розчленоване навмисно.

30-річну Валль не бачили від часу, коли 10 серпня вона піднялася на підводний човен данського винахідника Петера Мадсена, щоб провести інтерв’ю з ним. Через день з’явилися повідомлення про зникнення журналістки, а Мадсен був врятований до того, як затонув його підводний човен.