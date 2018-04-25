МОН: довідка особливої форми для вступу в дитсадок не потрібна

Міністерство освіти і науки України заявляє, що відтепер для вступу дитини до дитсадка не потрібно надавати медичну довідку особливої форми – достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря, в якого спостерігається дитина.

Як заявили у МОН, відповідні пояснення вони отримали 25 квітня від Міністерства охорони здоров’я.

Для відвідування закладу дошкільної освіти батькам потрібно надати довідку із засвідченням факту, що дитина здорова. Таку довідку випише педіатр або сімейний лікар закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, додають у міністерстві.

У довідці лікар має зазначити:

прізвище, ім’я, по батькові дитини;

дату народження;

місце проживання;

інформацію про стан здоров’я дитини та можливість відвідування закладу дошкільної освіти.

Якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис.

Для вступу дитини до школи батьки, наголошують у МОН, надають довідку від лікаря, що дитина пройшла профілактичний огляд (форма № 086-1/о) «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду» для надання медичному працівнику школи.

У МОН додали, що всю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб лікарі чи медсестри фіксують у «Карті профілактичних щеплень» (форма № 063/о). Цю форму ведуть у амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, що містяться у формі № 063/о, дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

«Відповідно до листа-роз’яснення МОЗ, інших довідок, крім зазначених вище, заклади дошкільної та шкільної освіти не мають права вимагати», — наголосили в Міносвіти.

19 квітня Міністерство освіти і науки заявляло, що для зарахування дитини до дитячого садочка або школи потрібно надавати медичну довідку форми № 086-1/о («Довідка учня про результати обов’язково медичного профілактичного огляду»).

Міністерство охорони здоров’я заявляло про скасування з 13 березня форми первинної облікової документації, які вважає «морально застарілими». Серед іншого, у МОЗ заявляли про скасуваннямедичної карти дитини для вступу в школу та дитячий садок. Як пояснювала керівник МОЗ Уляна Супрун, діти мають пройти «звичайні медичні огляди у свого лікаря, та отримати стандартну довідку».