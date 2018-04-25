Лідера протестів у Вірменії висунули кандидатом у прем’єри

У Вірменії опозиційна парламентська фракція «Елк» висунула кандидатуру свого лідера Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни. Для того, щоб обійняти цю посаду, Пашиняну треба заручитися підтримкою 53 депутатів у 105-місному парламенті.

У партії «Елк» — дев’ять депутатів, в іншої опозиційної партії — «Царукян» — 31 голос.

Більшість належить владній Республіканській партії Вірменії. Вона була в коаліції з Вірменською революційною федерацією «Дашнакцутюн», яка 25 квітня оголосила про вихід з коаліції.

На тлі політичної кризи у Вірменії понад два тижні тривають масові протести, які привели до відставки прем'єр-міністра Сержа Сарґсяна. Він займав посаду президента Вірменії 10 років. Під час свого останнього терміну Сарґсян провів конституційну реформу, яка розширила повноваження прем’єр-міністра. Услід за Сарґсяном пішов у відставку уряд.

25 квітня прихильники лідера опозиції Нікола Пашиняна відновили акції громадянської непокори. Це сталося після того, як заплановані переговори між Пашиняном і представниками правлячої партії зірвалися. Пашинян закликав десонстрантів зібратися на площі Республіки в Єревані і «закріпити перемогу оксамитової народної революції».