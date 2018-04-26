Влада Ірану скасувала ліцензію, яка дозволяла використовувати сервіси Telegram

Влада Ірану скасувала ліцензію, яка дозволяла місцевим інтернет-провайдерам розміщувати контент за допомогою програми для обміну повідомленнями Telegram.

Як повідомила 26 квітня Іранська телекомунікаційна інфраструктурна компанія, наказ видав інтернет-регулятор Ірану.

У заяві зазначають, що це рішення може вплинути на «якість» використання месенджера Telegram всередині країни, через те, що весь вхідний трафік тепер проходитиме через іранські «міжнародні» канали інтернет-зв'язку.

Влада Ірану в січні 2018 року вже тимчасово блокувала Telegram, намагаючись запобігти протестам в країні.

В останні тижні влада заохочувала іранців використовувати місцеві альтернативи Telegram.

Також у квітні влада заборонила державним органам використовувати іноземні месенджери для внутрішньої переписки, а верховний лідер країни Аятолла Алі Хаменеї заявив, що більше не використовуватиме Telegram та перейде на місцевий месенджер.

Секретар регулятора Аболгасан Фірузабаді повідомив 25 квітня, що використання Telegram в останні тижні скоротилося на 27 відсотків.