ГПУ: суд продовжив арешт Єфремова

Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 24 червня термін тримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова, повідомляє речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

За її словами, суд ухвалив таке рішення на засіданні 26 квітня.

«Наступне засідання відбудеться 14 травня о 10:00. Під час засідання заплановано одночасний допит свідків сторони обвинувачення», – додала Сарган.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова з Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

4 січня 2017 року Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Йому інкримінують організацію захоплення будівлі Луганської ОДА; пособництво в захопленні Управління СБУ в Луганській області; вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційне сприяння створенню й діяльності угруповання «ЛНР»; державну зраду.