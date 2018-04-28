Трьох українських військових поранено за добу на Донбасі – штаб

Троє українських військових зазнали поранень під час обстрілів протягом доби, повідомив уранці штаб української воєнної операції на Донбасі. За даними штабу, порушення режиму припинення вогню відбувається на всіх напрямках – всього зафіксовано 53 обстріли українських опорних пунктів з боку сепаратистів.

Угруповання «ЛНР», у свою чергу, заявило про 7 обстрілів їхніх позицій з боку українських військових. Представники угруповання «ДНР» ранкових зведень наразі не публікувало.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».