У Європі повідомляють про проблеми з роботою Telegram

Засновник Telegram Павло Дуров попередив європейських користувачів про можливі проблеми в роботі месенджера в найближчі години.

«Серйозний перегрів в одному з кластерів серверів Telegram може викликати деякі проблеми з підключенням для європейських користувачів протягом наступних кількох годин», – написав Дуров в twitter.

За його словами, ця проблема вирішується.

Як свідчать дані спеціалізованого порталу Downdetector, станом на 10:00 збої в роботі Telegram спостерігаються у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Іспанії, Італії, в Фінляндії, в Білорусі та в Україні.

У Росії 13 квітня суд постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів.

16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram.

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Засновник Telegram Павло Дуров заявляв, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.​