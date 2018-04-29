Збій в роботі Telegram стався через вимкнення електроенергії в Амстердамі

Збій в роботі месенджера Telegram стався через вимкнення електроенергії в Амстердамі (Нідерланди).

«Ремонт продовжується після серйозного відключення електроенергії в Амстердамі, який вплинув на багато послуг. Користувачі Telegram у Європі, MENA, Росії та СНД наразі не можуть підключитися. Ми приносимо вибачення і будемо оновлювати вас у прогресі», – повідомляють в акаунті Telegram в twitter.

Як свідчать дані спеціалізованого порталу Downdetector, збої в роботі Telegram спостерігаються у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Іспанії, Італії, в Фінляндії, в Білорусі та в Україні, а також місцями в США.

Раніше засновник Telegram Павло Дуров попередив європейських користувачів про можливі проблеми в роботі месенджера в найближчі години. Він зазначив, що ця проблема вирішується.

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У Росії 16 квітня за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram.