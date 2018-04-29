Telegram відновив роботу після збою у Європі

Telegram відновив роботу після масштабного збою, через який користувачі переважно в країнах Європи не могли користуватися месенджером. Про це повідомляється на сторінці компанії в Twitter.

«Наш єврокластер, нарешті, підключений. Усі інженери працюють, щоб відновити обладнання після вимкнення. Telegram повертається до користувачів у Європі, на Близькому Сході та в країнах СНД», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в акаунті Telegram в Twitter.

Раніше засновник Telegram Павло Дуров попередив європейських користувачів про можливі проблеми в роботі месенджера в найближчі години. Як повідомлялося на спеціалізованому порталі Downdetector, збої в роботі Telegram спостерігалися у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Іспанії, Італії, в Фінляндії, в Білорусі та в Україні. Станом на 14:00 за київським часом кількість повідомлень про некоректну роботу месенджера значно зменшилася.

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У Росії 16 квітня за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram.