КВУ оприлюднив попередні результати місцевих виборів 29 квітня

Громадська організація «Комітет виборців України» назвала попередні результати місцевих виборів, які відбулися 29 квітня.

За даними КВУ, кандидати на посаду голови об’єднаних територіальних громад від «Блоку Петра Порошенка» перемогли у 21 ОТГ, самовисуванці – у 13, кандидати від «Батьківщини», «Аграрної партії», «Опозиційного блоку», «Радикальній партії» та «Нашого краю» здобули по одній перемозі. В організації заявили, що не мають даних про результати виборів голови Білогірської селищної ОТГ на Хмельниччині.

У КВУ з посиланням на «Блок Петра Порошенка» заявили, що в результаті голосування за партійні списки на виборах в чотирьох міських ОТГ перемогли 40 кандидатів від БПП, 20 від «Батьківщини», 11 від «Радикальної партії», 10 від «Опозиційного блоку», шість від «Народного фронту», сім від «Народного руху України», по п’ять від «Аграрної партії» та «Самопомочі», чотири від «Нашого краю» та по два від «Укропу» й «Справедливості».

В організації з посиланням на дані «Батьківщини» заявили, що під час голосування за кандидатів на виборах до сільських, селищних і міських рад перемогли 277 кандидатів від «Батьківщини», 212 від БПП, 106 від «Аграрної партії», 44 від «Нашого краю», 39 від «Радикальної партії», 25 від «Укропу», 20 від «Опозиційного блоку», 16 від «Самопомочі», дев’ять від «Народного фронту», шість від ВО «Свобода» та чотири від «Громадянської позиції». У даних не враховуються результати депутатів-самовисуванців.

29 квітня перші вибори відбулися в 40 об’єднаних територіальних громадах. Голосування проходили у 4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ у 17 областях.

Після проведення виборів 29 квітня загалом в Україні існуватимуть 705 ОТГ.