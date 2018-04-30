Поліція Павлограда розслідує загибель гірника на шахті «Тернівська»

Поліція Павлограда на Дніпропетровщині відкрила кримінальне провадження через загибель гірника на шахті «Тернівська». Про це Радіо Свобода у понеділок повідомили у Павлоградському міському відділі поліції.

За даними поліції, провадження відкрите за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою), триває досудове розслідування.

Як повідомили Радіо Свобода в прес-службі ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», нещасний випадок на шахті трапився у неділю при обслуговуванні прохідницького комбайна. На місце прибули медики, однак під час реанімаційних дій потерпілий помер.

Для розслідування причин випадку створена спеціальна комісія під керівництвом інспекції Держпраці.

За даними Державної служби України з питань праці, у 2017 році на виробництві у вугільній галузі України сталось 780 нещасних випадків, загинуло 23 людини.