Теніс: 15-річна українка претендує на нагороду «Прорив місяця»

15-річна українська тенісистка Марта Костюк претендує на нагороду «Прорив місяця» у квітні за версією Жіночої тенісної асоціації.

Разом з Костюк на нагороду претендують американка Бернарда Пера, яка дійшла до чвертьфіналу Volvo Car Open у Чарльстоні (США), а також румунка Ана Богдан – півфіналістка турнірів Abierto GNP Seguros у Монтерреї та Claro Open Colsanitas у Боготі, Колумбія.

У квітні Костюк у кваліфікації турніру в Штутгарті несподівано обіграла 35-у ракетку світу, французку Алізе Корне, а в першому раунді основної сітки здобула перемогу над німкенею Антонією Лоттнер. У наступному колі вона програла сьомій ракетці світу, французці Каролін Гарсії. При цьому українка змогла взяти один сет (1:6, 6:3, 5:7).

Це дозволило їй піднятися на 24 позиції в рейтингу Жіночої тенісної асоціації та зайняти 134 місце.