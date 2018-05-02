Представник від України Melovin проведе першу репетицію на сцені «Євробачення-2018»

Представник від України Melovin проведе 2 травня першу репетицію на сцені міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018».

Як йдеться в повідомленні на сайті конкурсу, крім України, сьогодні заплановані репетиції для представників Грузії, Польщі, Мальти, Угорщини, Латвії, Швеції, Чорногорії, та Словенії.

2 травня в Лісабоні – четвертий день репетицій перед конкурсом. Репетиція для кожного з учасників триватиме півгодини.

Виконавець Melovin представлятиме Україну на конкурсі із піснею Under The Ladder.

Фінал цьогорічного «Євробачення» – 12 травня.

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