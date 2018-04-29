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29 Квітень 2018, Київ 16:28
Новини | Події

У Португалії учасники «Євробачення» починають репетиції

Співак Melovin (Костянтин Бочаров), який представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2018» із піснею Under The Ladder

У Португалії учасники пісенного конкурсу «Євробачення-2018» з 29 квітня розпочинають репетиції.

«Головна сцена Європи здана в експлуатацію. Відсьогодні розпочинаються репетиції учасників «Євробачення 2018», – повідомляє Eurovision Ukraine на своїй сторінці у Facebook.

Перша репетиція представника України запланована на середу, 2 травня.

Український виконавець Melovin представлятиме Україну на конкурсі із піснею Under The Ladder.

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.

63-й пісенний конкурс «Євробаченн» відбудеться в столиці Португалії Лісабоні. Фінал – 12 травня.

Співак Melovin (Костянтин Бочаров) під час виступу у фіналі національного відбору на «Євробачення-2018». Київ, 24 лютого 2018 року
Співак Melovin (Костянтин Бочаров) під час виступу у фіналі національного відбору на «Євробачення-2018». Київ, 24 лютого 2018 року

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Співак Melovin представлятиме Україну на «Євробаченні»

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