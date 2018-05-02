НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо омбудсмена Денісової

Національне агентство України з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол щодо уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, повідомила прес-служба НАЗК.

На думку агентства, 15 березня 2018 року Денісова, яка на той час була народним депутатом, вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів, які полягали в безпосередній участі в обговоренні та в голосуванні на пленарному засіданні Верховної Ради України щодо питання порядку денного про призначення її на посаду омбудсмена.

«Цим вона порушила вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлені статтею 28 Закону України «Про запобігання корупції», – зазначили в НАЗК.

У агентстві підкреслили, що відповідальність за таке правопорушення передбачена частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до цієї статті, якщо особа не повідомляє про наявність у неї реального конфлікту інтересів, її можуть оштрафувати на суму від 1 700 до 3 400 гривень (від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Вчинення дій чи ухвалення рішень в умовах такого конфлікту інтересів карається штрафом від 3 400 до 6 800 гривень (200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Верховна Рада призначила омбудсменом народного депутата з фракції «Народний фронт» Денісову 15 березня.