Поліція розслідує сутичку під час масових заходів в Одесі 2 травня

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки під час масових заходів в Одесі 2 травня, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

«Що стосується конфлікту, який виник між молодими людьми. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 125 ККУ «Нанесення легких тілесних ушкоджень». Учасники конфлікту дають покази в Приморському відділку поліції», – цитує сайт МВС очільника поліції Одещини Дмитра Головіна.

Він додав, що станом на 16:30 серйозних провокацій або заворушень в центрі Одеси зафіксовано не було.

«У порівнянні з минулим роком кількість людей на Куликовому полі менша у п’ять разів. Ми неодноразово фіксували і запобігали сваркам і крикам. Були спроби людей в стані алкогольного сп’яніння пройти через рамки металошукачів. Але це типова ситуація для публічних заходів», – сказав Дмитро Головін.

Він нагадав, що на вечір планується марш українських активістів. Поліція не очікує ніяких провокацій з їхнього боку, але планує супроводжувати акцію.

В Одесі 2 травня місцеві жителі покладають квіти до Будинку профспілок, де чотири роки тому в пожежі загинули 42 людини. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, імпровізований меморіал відвідали десятки людей – після покладання квітів одні залишають місце трагедії, замість них приходять нові.

У річницю подій 2 травня 2014 року в Одесі посилені заходи безпеки. Майже дві з половиною тисячі правоохоронців від 28 квітня переведені на посилений режим, що передбачає, серед іншого, патрулювання міста вночі. Подекуди на вулицях можна побачити броньовану техніку.

У поліції попередили, що Соборну площу, звідки чотири роки тому розпочалася мирна проукраїнська хода, на яку напали прихильники «русского мира», і Куликове поле, де 2 травня 2014 року було знесене наметове містечко «антимайдану» і горів Будинок профспілок, взяті по периметру в поліцейське оточення. Потрапити на обидві площі можна через спеціальні фільтраційні пункти із встановленими металодетекторами.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.