Місія ООН оприлюднила відео до роковин трагедії в Одесі і закликала не допустити безкарності

Моніторингова місія ООН оприлюднила 5-хвилинне відео до роковин сутичок 2 травня 2014 року в Одесі, під час яких загинули 48 людей. На ньому зафіксовані частинки інтерв’ю з родичами загиблих і постраждалих, а також коментарі активістів, які відстежують результати розслідування трагедії.

Також на відео голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер закликала Національну поліцію, Генеральну прокуратуру та представників судової гілки влади встановити правду і не допустити безкарності винних.

«Чотири роки потому всі говорять про одне – неспроможність правосуддя. Судові процеси затягуються, розслідування не є ефективними, безкарність триває. Я обговорювала цю ситуацію із праоохоронцями і вислухала їхні твердження про зусилля, яких вони докладають у цій складній справі. Втім, ще більше має бути зроблено. Осіб, винних у смерті 48 людей, має бути притягнуто до відповідальності. Справедливість має бути встановлена для жертв та їхніх родин. Суспільство має знати правду», – зазначила вона.

В Одесі зранку 2 травня місцеві жителі покладають квіти до Будинку профспілок, де чотири роки тому в пожежі загинули 42 людини. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, імпровізований меморіал відвідали десятки людей – після покладання квітів одні залишають місце трагедії, замість них приходять нові.

У річницю подій 2 травня 2014 року в Одесі посилені заходи безпеки. Майже дві з половиною тисячі правоохоронців від 28 квітня переведені на посилений режим, що передбачає, серед іншого, патрулювання міста вночі. Подекуди на вулицях можна побачити броньовану техніку.

У поліції попередили, що Соборну площу, звідки чотири роки тому розпочалася мирна проукраїнська хода, на яку напали прихильники «русского мира», і Куликове поле, де 2 травня 2014 року було знесене наметове містечко «антимайдану» і горів Будинок профспілок, взяті по периметру в поліцейське оточення. Потрапити на обидві площі можна через спеціальні фільтраційні пункти із встановленими металодетекторами.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.