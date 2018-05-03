Понад 700 тисяч гривень зарплати з 2014 року отримав суддя, який «заборонив Майдан» – #Точно

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Богдан Санін протягом 2014 – 2017 років задекларував 729 412 гривні зарплати та матеріальної допомоги. Така інформація міститься в паперових деклараціях, а також на офіційному веб-порталі електронних декларацій, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, торік Санін отримав 206,6 тисячі гривень; у 2016 році – 182,6 тисячі гривень; у 2015 році – 143,6 тисячі гривень, плюс 13,7 тисячі матеріальної допомоги; у 2014 році – 170,4 тисячі гривень зарплати, а також 12,1 тисячі матеріальної допомоги.

30 листопада 2013 року, у день розгону студентів на майдані Незалежності в Києві, Санін у відповідь на позов Київської міської держаної адміністрації ухвалив рішення про заборону мирних акцій з 1 грудня 2013-го до 7 січня 2014 року.

Минулого тижня Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала звільнити Богдана Саніна з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва.

1 липня 2016 року програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та «UA:Перший») оприлюднила матеріал про нього під назвою «Суддя, який заборонив Майдан». У сюжеті йшлося про післямайданну кар'єру судді.

20 квітня цього року проект #Точно повідомляв, що майже мільйон гривень зарплати з 2014 року отримав прокурор, який через суд уникнув люстрації.