У Сирії розбився російський винищувач, обидва пілоти загинули

У Сирії зазнав аварії російський бойовий літак Су-30СМ, заявили 3 травня у Міністерстві оборони Росії.

Обидва льотчики загинули.

У військовому відомстві Росії стверджують, що літак не був збитий, а причиною інциденту міг стати птах, який потрапив у двигун. За заявами російських військових, Су-30СМ впав о 9:45 за московським часом, незабаром після зльоту з аеродрому Хмеймім.

Раніше повідомлення про авіакатастрофу з’явилися в ЗМІ і соціальних мережах.

Число росіян, загибель яких у Сирії визнало Міністерство оборони Росії, перевищило 80. Останнім офіційно підтвердженим випадком стала катастрофа військово-транспортного літака Ан-26 6 березня. Тоді загинули 39 людей – в основному офіцери російської армії, а також генерал-майор Володимир Єремеєв.