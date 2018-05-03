В Ужгороді зведуть першу церкву УПЦ КП

В Ужгороді почалося будівництво першого храму Української православної церкви Київського патріархату, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Досі віряни Київського патріархату не мали жодної церкви у місті, служби відбувалися на території трьох капличок, повідомив Радіо Свобода Сергій Ємець, протоієрей, настоятель храму Преображення, військовий капелан.

Ділянку громада отримала ще у 2005 році, після Помаранчевої революції.

«Тоді було рішення президента виділити ділянки конфесіям, які цього потребують. І завдяки тій «відлизі» після революції нам виділили невелику територію. Через деякий час розробили проект, затвердили, і чекали більше десятиліття на початок будівництва… Сподіваємося, що зведемо гарний величний храм, який буде духовною окрасою. Громада збирала гроші, знайшлися меценати і спонсори», – прокоментував отець Сергій, який водночас працює військовим капеланом у Чопському прикордонному загоні, їздить у зону бойових дій на сході України.

Ужгородець Олександр Курта каже, що шукав церкву Київського патріархату для вінчання, але в обласному центрі такої не виявилося. «Я був, м’яко кажучи, здивований, що на Закарпатті мало церков Київського патріархату, а в Ужгороді взагалі нема. Якщо 5 років тому для православних вірників це питання було непринциповим, то зараз обирають свідомо: Київський чи Московський патріархат. Храмів катастрофічно бракує. Бодай для балансу чи гармонії, хай би були у співвідношенні 70% (Московського) до 30% (Київського)», – заявляє Курта.

Громада планує завершити перший етап будівництва за 2-3 місяця, його вартість близько одного мільйона гривень. Далі триватиме пошук і збір коштів.

На Закарпатті 30 громад Української православної церкви Київського патріархату, церков утричі менше. В Ужгороді діє три каплиці.