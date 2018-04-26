Опитування: майже чверть українців – за об’єднання православних церков в єдину незалежну

23,4% українців виступають за об’єднання православних церков в єдину, що домагатиметься незалежності, свідчать оприлюднені 26 квітня результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова.

Крім того, понад чверть українців (26,9%) вважають, що православним слід згуртуватися навколо Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ-КП).

При цьому, як свідчить опитування, майже кожен десятий (9,2%) вважає, що Українська православна церква має залишатися частиною Російської православної церкви (РПЦ).

Згідно з даними опитування, 22,7% респондентів вказали, що їм байдужі у цьому контексті перспективи православ’я в Україні.

Серед опитаних, які є вірянами УПЦ (Московського патріархату), кожен четвертий (25%) дотримується думки, що необхідне об’єднання православних церков України в єдину церкву, яка домагатиметься незалежності, 13,5% вважають, що необхідно згуртуватися навколо УПЦ КП, а 42,3% за те, щоб Українська православна церква залишалася невід’ємною частиною РПЦ.

Більшість респондентів (55,4%), які належать до УПЦ КП, виступають за об'єднання навколо цієї церкви, 27,1% з них вважають за доцільне об'єднатися в єдину церкву. 3,1% підтримують думку, що православна церква в Україні має залишатися частиною РПЦ.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

​Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

19 квітня Верховна Рада підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.