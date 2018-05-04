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04 Травень 2018, Київ 17:03
Новини | Політика

В адміністраціях «ЛДНР» працює 3-5 тисяч російських фахівців – НАТО

Петр Павел

Голова Військового комітету НАТО, чеський генерал Петр Павел заявляє, що Росія, попри свої заперечення, зберігає всі «важливі позиції» в угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» на сході України. В інтерв’ю Радіо Свобода він наголосив, що без значної підтримки, яку надає Росія, угруповання «ДНР» і «ЛНР» «не змогли б вижити».

«Вони (росіяни – ред.) зберігають всі важливі позиції у військовій структурі. Вони також зберігають важливі посади в місцевій адміністрації, і, якщо вдаватися до цифр, згідно із нашими джерелами, в цих структурах працює приблизно від трьох до п’яти тисяч російських фахівців. Росія також суттєво підтримує ці регіони обладнанням – особливо військовою технікою, важким озброєнням, боєприпасами, усіма матеріально-технічними ресурсами. Отже, в принципі, ми можемо сказати, що без значної підтримки Росії ці два регіони не змогли б вижити», – наголосив Павел.

Генерал Петр Павел про сценарії врегулювання конфлікту на Донбасі та роль НАТО для армії України
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Генерал Петр Павел про сценарії врегулювання конфлікту на Донбасі та роль НАТО для армії України

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Голова Військового комітету НАТО також заявляє, що «твердо вірить» у мирне врегулювання збройного конфлікту на сході України.

«Чесно кажучи, хоча це, ймовірно, трохи відрізнятиметься від того, що ми чуємо на політичному рівні, я твердо вірю в мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Я вважаю, що залучення більшої кількості летальної зброї призведе до незбалансованості, у відповідь на яку й інша сторона почне доставляти більше летальної зброї», – сказав Павел.

За його словами, НАТО, з одного боку, намагається створити «вправне, сучасне, ефективне» українське військо, здатне впоратись із ситуацією в сфері безпеки своїми власними силами. «Але водночас ми намагаємося зробити все можливе, щоб також досягти політичного рішення після укладення Мінських угод та, зокрема, поліпшити соціальне становище населення Донбасу», – додав Павел.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів на українському сході. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Відносини між НАТО та Москвою загострилися після анексії Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі.

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