У СБУ пояснили, як бразильський бойовик Лусваргі опинився на волі

У Службі безпеки України пояснюють, що бойовику угруповань «ЛНР» і «ДНР», бразильцю Рафаелю Лусваргі у грудні 2017 року суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання, так він опинився на волі.

«У грудні 2017 року йому було замінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. За результатами визначення підсудності Верховний суд скерував це провадження до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, який розглядає справу по суті та до повноважень якого відноситься питання щодо запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

У відомстві наголошують, що зібрана слідчими СБУ доказова база щодо участі Лусваргхі у незаконних збройних формуваннях терористів повністю була підтверджена рішенням суду першої інстанції.

«Рішення (Апеляційний суд Києва скасував вирок через процедурні порушення – ред.), яке викликало обурення значної частини суспільства, базується виключно на процедурних моментах», – зауважують у відомстві.

Праворадикали раніше сьогодні передали СБУ раніше затриманого бойовика угруповань «ЛНР» і «ДНР», бразильця Рафаеля Лусваргі. У СБУ пообіцяли перевірити діяльність бойовика в Києві.

Напередодні журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

Рафаель Лусваргі, який колись обіцяв «дійти до Києва і закінчити війну», штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, зараз перебуває на волі.

«Я вільна цивільна людина, але під слідством і мушу час від часу з’являтись на суді. Нічого більше. Все, що сказав мені адвокат, ‒ «це чудо», – пояснив Лусваргі.

Читайте також: Як бразильський бойовик з угруповань «ЛДНР» Рафаель Лусваргі потрапив у монастир і чому він вільно гуляє Києвом?

У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд. За словами бразильця, з-під варти його звільнили у грудні 2017 року.

Ексклюзивну історію про бойовика Рафаеля Лусваргі в Києві дивіться в сюжеті Радіо Свобода в неділю, 6 травня, о 21:10 у програмі Донбас.Реалії на телеканалі «112 Україна».