Екс-президент США Джордж Буш-старший повернувся додому після двох тижнів у лікарні

Колишній президент США 93-річний Джордж Буш-старший пізно ввечері 4 травня виписаний із лікарні в Г’юстоні, де він перебував близько двох тижнів через інфекційне захворювання, повідомив речник родини Бушів Джим МакҐрат.

Джордж Буш-старший був госпіталізований 22 квітня, невдовзі після присутності на похороні його дружини, колишньої першої леді США Барбари Буш, яка померла 17 квітня.

«Лікарі кажуть, що він почувається добре і радий поверненню додому», – написав МакҐрат у Twitter.

Буші були одружені 73 роки, це найдовший президентський шлюб в історії США.

Старший Буш пересувається на інвалідному візку та електричному самокаті через хворобу Паркінсона. Упродовж останніх років він потребує лікування дихальних шляхів.