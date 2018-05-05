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05 Травень 2018, Київ 11:16
Новини | Міжнародні

Екс-президент США Джордж Буш-старший повернувся додому після двох тижнів у лікарні

Джордж Буш-старший був госпіталізований 22 квітня

Колишній президент США 93-річний Джордж Буш-старший пізно ввечері 4 травня виписаний із лікарні в Г’юстоні, де він перебував близько двох тижнів через інфекційне захворювання, повідомив речник родини Бушів Джим МакҐрат.

Джордж Буш-старший був госпіталізований 22 квітня, невдовзі після присутності на похороні його дружини, колишньої першої леді США Барбари Буш, яка померла 17 квітня.

«Лікарі кажуть, що він почувається добре і радий поверненню додому», – написав МакҐрат у Twitter.

Буші були одружені 73 роки, це найдовший президентський шлюб в історії США.

Колишня перша леді США померла у віці 92 років (відео)
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Колишня перша леді США померла у віці 92 років (відео)

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Старший Буш пересувається на інвалідному візку та електричному самокаті через хворобу Паркінсона. Упродовж останніх років він потребує лікування дихальних шляхів.

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