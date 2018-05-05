Представник української громади Угорщини незаконно їздив у Крим – посол

Посольство України в Угорщині закликає українську громаду в цій країні дати «належну оцінку» візиту одного з представників української громади в Угорщині до анексованого Росією Криму в обхід українського законодавства. Відповідне звернення на своїй сторінці у Facebook виклала посол України в Угорщині Любов Непоп.

Як йдеться в заяві, депутат Державного самоврядування українців Угорщини, голова самоврядування українців ХХ району Будапешта Анатолій Бурий у травні 2017 року їздив до Алушти, де просував ідею налагодження контактів між Угорщиною й окупаційною владою Криму і давав інтерв’ю місцевим ЗМІ. При цьому, за інформацією посольства, на заходах в анексованому Криму він виступав як «голова» угорської делегації мерії Будапешта.

«Територіальна цілісність держави – це те питання, в якому немає місця для компромісів і напівтонів. Будь-яке виправдання чи намагання зрозуміти російську агресію проти України толеруватися не може і не буде. Коли така неповага до нашої держави виказується з боку людини, що себе ідентифікує як українець, – це подвійна зрада, яка заслуговує на адекватні дії і публічне засудження», – написала посол.

Вона надіслала відповідне звернення до державного і столичного самоврядування українців Угорщини, а також до угорських колег.

Українське зовнішньополітичне відомство неодноразово застерігало іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в анексований Крим.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.